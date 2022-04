"Ausalt öeldes on meil neid erimeelsusi loendamatu hulk. Kohati tundub, et olen asunud vale inimesega kokku elama. Lapsed on ka juba täitsa issi lapsed – hoiavad rohkem mehe ligi, kes on leebe, muretu ja viskab nalja ka veel. Emme on see range, keelav ja paha, kes alati kogu lõbu rikub," on Triin juba alla andmas.

Me kõik tuleme suhetesse oma pagasiga - kuidas aga sellest tulenevate lahkhelidega toime tulla, selgitab pereterapeut Triin Kahre.