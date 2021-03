Beebi pidi veetma kolm kuud rihmades kinni | Ema: miks ei kontrollita kõikide laste puusaliigeseid juba sünnitusmajas?

Millest Pere ja Kodu märtsinumbris veel juttu, loe SIIT

Kui Johanna (32) ja Kajari (38) teine laps Tambet (7 k) juulis sündis, palus ema arstidel kohe poja puusad üle vaadata. Mehe peres on esinenud puusaliigese düsplaasiat ehk ebaküpsust, mis võib kanduda lastele. Kui sellega kohe ei tegele, võib see viia puusaliigese kahjustumiseni. Vanemad lootsid kiireid tulemusi, kuid kahjuks päris niisama lihtsalt need ka ei tulnud.

Tallinna lastehaigla traumatoloogia-­ortopeedia osakonna juhataja Jana Kritt kinnitab, et see on sagedasim kaasasündinud ortopeediline haigus. Ta rõhutab, et tähtis on haigus varakult diagnoosida ja alustada ravi 4.–6. elunädalal. Selleks tuleb vanematel tunda ära ohumärgid