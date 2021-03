Millest Pere ja Kodu märtsinumbris veel juttu, vaata SIIT

Läksin raseduse täitudes sünnituse esilekutsumisele, kuid beebi ei tulnud ega tulnud juba üle ööepäeva.

Uue vahetuse arst tuli tuppa ja ägestus kohe, ta küsis, miks mind piinatakse siin nii pikalt ja miks ma ei ole juba ammu keisrilõikel ­– pea ei ole ju lapsel fikseerunud ja siin ei saagi mingit sünnitust toimuma hakata! Milleks see esilekutsumine?! Lõpuks viidi mind keisrilõikele.

Olin hirmul – kartsin olla ärkvel ajal, kui keegi mu kõhtu lõikab. Peagi selguski, et mul on kohaliku tuimestusega probleem – süst ei teinud oma tööd. Mu ärevus kasvas veelgi. Mulle tehti veel mitu süsti ja oodati, et need lõpuks mõjuma hakkaks.

Järsku hakkas mul kohutavalt valus! Ma tundsin, kui last hakati mu kõhust välja sikutama...