Need on 10 igapäevast lauset, mida sa tegelikult oma lapsele ütlema ei peaks

Uuringud on tõestanud, et kõige levinuma fraasi ütlemine nagu „tubli tüdruk“ või „hästi tehtud“ iga kord, kui su laps midagi hästi teeb, muudab lapse sinu kinnitusest ja heakskiidust justkui sõltuvaks.

See muutub tema jaoks olulisemaks, kui tema enda motivatsioon, kinnitab nõustaja ja raamatu „The A to Z Guide to Raising Happy, Confident Kids“ autor Jenn Berman. Jäta tõeline tunnustus nendeks kordadeks, kui see on tõesti õigustatud. Lisaks, ole kiites alati nii spetsiifiline, kui saad. Selle asemel, et öelda: „tubli töö“, ütle: „Mulle meeldib väga, kui kenasti sa oma nukud ja klotsid õigesse kohta panid."

„Harjutamine teeb meistriks“

On tõsi, et mida rohkem aega su laps millelegi pühendab, seda paremaks saavad tema oskused selles. See kerge kõnekäänd võib panna lapsele aga peale tohutu pinge asjaga täiuslikult hakkama saada.

See saadab lapsele kindla sõnumi: kui sa teed vigu, ei harjutanud ega püüdnud sa järelikult piisavalt, tõdeb Joel Fish, raamatu „101 Ways to Be a Terrific Sports Parent“ autor. "Olen näinud hulganisti lapsi, kes end läbikukkujatena tunnevad ja mõtlevad: „Mis mul viga on? Ma harjutan, harjutan, harjutan ja harjutan, aga pole ikkagi parim“.“

Selle asemel võiksid innustada last kõvasti töötama, sest see aitab tal areneda ning samuti õpetab tundma uhkust iga saavutuse üle.