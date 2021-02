Neli valusat pildikest Kristiina Ehini kooliajast: nad piiravad ohvri kambakesi ümber ja rebivad siis seelikusaba pea kohale, Marje röögib

"Mul torkab valu läbi südame, kui loen või ette kujutan last, kes seisab koolinurgal ja ei julge minna. Ta süda puperdab. Tal on hirm. Ta on kaugel sellest, et ta suudab õppida. Halvimal juhul on tal enesetapumõtted peas. See lõikab noaga," räägib Kristiina Ehin koolikiusamisele mõeldes. Ka tema on selle tunnistajaks olnud kooliajal ja tänini mõtleb neile hetkedele: "Need ei unune iial!"