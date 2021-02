Ema 3-aastase poja vähidiagnoosist: ema süda tunneb, kui miski on viltu, ent arst seda tunnet kahjuks ei usaldanud

"Käisime end pidevalt EMO-s näitamas, sest lapse palavik ei tahtnud alla minna," räägib nüüdseks 4-aastase Johanni ema Kristi Pere ja Kodu uues podcasti episoodis. "Seal aga peeti meid simulantideks. Ütlesin, et ema süda ütleb, et miski on valesti. Sain vastuseks, et ema süda pole mingi indikaator."