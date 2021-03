MIS-C on multisüsteemne põletikuline sündroom lastel, mis tekib 2-6 nädalat peale Covid-19 viirusesse nakatumist ja viirus on seda haigust vallandavaks teguriks. Kõigil lastehaigla patsientidel on varasemalt teada olnud kontakt Covid haigega, enamikul on varem olnud positiivne PCR test, antikehad on positiivsed olnud kõigil lastel.

Tallinna Lastehaiglas olevad lapsed on saanud õnneks õigeaegse MIS-C diagnoosi, mis on haiguse puhul määrava tähtsusega, ja vastava ravi. „Õigeaegse diagnoosi ja ravi korral on prognoos hea, aga lõplik paranemine võtab aega,“ nendib Laan.