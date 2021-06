Kahe kasupereks soovija koolituskogemused: see aitas mõista, mida tunnevad need lapsed, kes on väärkoheldud ja hooletusse jäetud

Kasuemaks pürgiv Kristiina: ebamugavus kadus kiirelt

Esimesele koolitustunnile sõites olin üsna avatud meelega. Kohale jõudes nägin, et enamus

olid paaridena, olen üks nendest, kes otsustas üksi lapsendada. Tundsin pisut ebamugavust,

aga seda ilmselt seetõttu, et paaridel vedas – nad tundsid teineteist ja see andis turvatunnet.

Uksel võtsid mind vastu koolitajad ja nemad tõmbasid oma vahetu olekuga esmase pinge maha. Ja mida ma näen? Toolid olid paigutatud ringiratast, see tähendab, et istume võõrastega nägu näo vastu. Oh, no miks nii? Valisin endale koha ja istusin, väga ebamugav oli. Kui koolitajad olid ennast tutvustanud, oli osalistel aeg rääkida endast – see oli tõsine eneseületus ja tekitas tohutult ebamugavust, sest ei ole mugav võõraste ees nii delikaatset asja arutada. Minu tutvustus jäi napisõnaliseks.

See ebamugavus läks aga edasiste loengute jooksul üle, kuna teemad on nii kaasahaaravad ja tekkis tahtmine arutada ja küsida. Koolitusele minnes arvad, et tead paljut laste kasvatuse kohta ja kui ka päris kõike ei tea, siis ilmselt loogiliselt võttes saab lahendused olukordadele tuletada. Aga koolituse käigus tuleb välja, et sa ei tea suurt midagi.

See avardab tohutult maailmavaadet ja õpetab olema selline vanem, kes teab lahendusi, mitte ei hakka katse-eksitusmeetodil testima. Ja kui osalisel on mingi lapsepõlvetrauma, siis seal koolitusel saab aru sellestki, kui vajalik on see endas lahendada, et olla kellelegi parem vanem. Sa saad teadmisi sellest, mis sind ees ootab, et kõik ei olegi ainult positiivne ja vahel võib olla eriti halvasti, aga ka hea teadmise ja tagala, et on lapsendajatele tugigruppe. Saad kindlsutunde, et sa ei ole oma teekonnal üksi ja ükskõik kui suur jama majas on, siis on inimesi, kes saavad ja

oskavad aidata.