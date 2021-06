LOE KA: Pere ja Kodu juuninumbris | Ema pihtimus: seisin rõdul, laps süles, ja mõtlesin, et hüppan alla

Deisi bioloogilised vanemad on küll elus, aga neiu püüab neid praegu mitte liiga palju oma ellu lasta. “Mu ema on väga hõivatud enda muredega. Pigem olen pidanud mina talle ema eest olema. Ma proovin temaga vähem suhelda, sest ei taha jälle pärast telefonikõnet pikalt nutta, nii et mu hoolduspere mind lohutama peab,” poetab ta napilt.

Deisi on südikas teismeline neiu, keda kuulates jääb suu lahti. Nii palju arukust ja eneseteadlikkust ning nii ebaõiglaselt palju sekeldusi, kolimisi, hirmu ja hoolimatust tema minevikus...