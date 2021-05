Mis nipiga laps lutist võõrutada? Ära anda, vahetada või "kaotada"? Emad jagavad kogemusi!

Kärt (30) sai oma 2,5aastase tütre Laureni lutiga uinumise harjumusest lahti ootamatul viisil. “Ühel õhtul ei leidnud me lutti ning kuna kass oli meil pusletükke ja muid väikseid asju varem ära viinud, seletasin lapsele, et nii võib minna kõigi laokil asjadega. Tookord leidsime luti üles. Kui see hiljem ära kadus, märkis aga Lauren ise, et ju kass viis minema! Mina noogutasin takka. Võõrutusnähte Laurenil ei ilmnenud, kuid nüüd, pool aastat hiljem, uurib ta endiselt: ei tea, kas kiisu toob luti tagasi ka?”

Kärt oli üritanud Laurenit lutist võõrutada ka aasta varem, aga mõistis ruttu, et laps pole valmis. “See oli õudukas. Kui luti ära võtsin, kannatasin ta nuttu viis ööd järjest. Kui laps hüsteeriliselt ennast vastu seina peksma hakkas, loobusin.”

Paneme selle lutimasinasse!

Kadi (34) proovis Milennat samuti korduvalt lutist võõrutada. Abimeheks otsustas ta võtta lapse lemmiku Lotte. Pärnumaal asuval Lottemaal on nimelt sigade majas lutimasin, kuhu põnnid saavad luti panna. Esimesel korral, mil Milenna oli aastane, ta lutimasina ideega ei haakunud. Kaheaastaselt oli nõus luti sinna jätma.

Lohutaja sõprade beebile

Merit (30) hakkas poeg Rommelit lutist võõrutama, kui laps oli 2 aastat ja 3 kuud vana. “Alustasime sellest, et tegime reegli, et lutti võib kasutada ainult uinudes. Seejärel proovisime kordi ja kordi, et ka magamajäämisel ei anna lutti. Määrisime sellele sinepit, lõikasime otsa ära, ei miskit.”

Lõpuks oli Meritil plaan, et päkapikud viivad luti ära. Neist jõudis ette aga sõbranna, kes oma kolmekuuse beebiga külla tuli. Rommelile jäi silma, kuidas tita käsi suhu topib ja lutsutab. Uudishimulik poiss uuris, miks beebi nii käitub. “Ütlesime, et sellepärast, et tal pole lutti. Siis läks mul pirn põlema ja küsisin, kas ta annaks enda oma beebile. Poeg kahtles natuke, aga tõigi magamistoast luti. Selgitasin, et kui ta selle ära annab, enam tagasi ei saa,” meenutab Merit. “Rommel kõhkles veidi, kuid loobus lutist ja sõbranna võttis luti enda kätte.”