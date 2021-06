Kristi keha lugu: emadus andis tiivad ja tahtejõu, hakkasin leidma ennast Naisena ja tunnetama, mis mind õnnelikuks teeb

Võib tunduda, et kõik on lilleline ja ilus: ema, kes särab päeval kodus ja õhtul jooksuradadel. Aga kuhugi kadus sel teel suhe partneriga ja ühised ettevõtmised perega (sellised, mis ei piirduks jooksuüritustel käimisega). Sellest sügavast madalseisust, kus mõlemad osapooled tundsid, et nad on suhtes üksi, pole me justkui tänini välja tulnud. Osaliselt oleme, osaliselt on see valu ja hülatuse tunne mis tekib, kui fookus nihkub ühtäkki perelt ja paarisuhtelt väljapoole kodu, endiselt kusagil pinnavirvendusena alles.

Tasakaalu ja märkamise, et kõike korraga ei pea ega saagi jõuda, tõi mulle alles kolmas laps. Nii - nii oodatud beebi, kes saabus mind päästma ja õpetama. Kui kunagi ammu ühe sõbranna ema mulle elutarkust jagas ja ütles, et iga lapsega jääb Naise kehale püsima 5 lisakilo - tee, mis sa teed, aga ära need enam ei kao (no et selline naiselik pehmuse ja emaduse lisamõõde), vaidlesin esialgu küll vastu, kuid nüüd saan aru, et keha soove tuleb enda emotsionaalse heaolu ja tasakaalu nimel siiski arvestada. Pole mõtet püüda mägesid liigutada seal, kus mägi liikuda ei soovi. Nii ma nüüd olengi leidnud end olukorrast, kus kolmanda lapse eelne kaal ja treenituse tase on soovunelm, 15 lisakilo on tulnud, et jääda. Ja tegelikult - mis siis sellest? Kas ma olin 15kg saledamana 15 korda õnnelikum? Kas õnnel ja kehakaalul on üldse mingi seos?

Minu õnn ei alga ega lõpe kaalunumbriga. Jooksmine teeb mind õnnelikuks, aga teen seda mõõdukalt ja proovin hoida tasakaalu töö, pere ja hobide vahel nii hästi või halvasti kui parasjagu välja tuleb. Võtan aega endale, et oma tassi täita. Teadvustan, et minu õnn on ainult minu enda teha, see ei saa sõltuda kellestki teisest või kellegi teise tunnetest. Mina algan ja lõpen endaga ja minu tasakaal on ainult minu enda teha. Ma ei saa panna põhirõhku oma õnne tagamisele ei sellele kas minu lapsed on täna heas või halvas tujus või kui palju komplimente mu mees mulle täna teeb. Ainult nii saan ma olla eeskujuks oma lastele ja õnnelik partner oma abikaasale. Kehale olen ma üdini tänulik ja suhtun endasse tänutunde ja headusega, kaal on ainult number.

Armas Naine, hinga korra sügavalt sisse ja välja. Ole kohal.

Sinu keha ja Sinu õnn on Sinu enda omad.