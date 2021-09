Mida kujutab endast Pierre Robini sündroom? Ema meenutab: ei julgenud haiglasse helistada, et kas laps jääb elama või mitte

Viljandi haiglas sündinud enneaegne beebi viidi ruttu Tartusse ning murelikud lapsevanemad said üksnes aknast jälgida, kuidas vilkuritega kiirabiauto kaugusse kaob. "Meile öeldi, et südaööl helistage, kas jõudis kohale või mitte. Ma ei julgenud helistada haiglasse, et kas jääb elama või mitte... Õnneks siiski jäi."

Kairil on siiani detailselt meeles see, kui näo- ja lõua kirurg neid esimest korda külastades pahandas, et vanemad tahavad lapsele Kirsili nimeks panna. "Ta keelas panna nime, kus on r ja s tähed kõrvuti. Ja lisaks ütles seda ka, et ei hakka see laps sööma ega midagi tegema. Iga kord, kui see kirurg käis, ma nutsin." Lapsele pandi siiski nimeks Kirsili.