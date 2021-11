"Kui aus olla, siis kahele lapsele kolmanda lisandumine mind oluliselt raputada ei suutnud," nendib Marilin ning Rainer nõustub. Elu tõelise meesteväega on tormiline ning kõik tööst vaba aeg on tihedalt mänguliste tegevustega sisustatud. "Tööd teen tööajal seda produktiivsemalt," kinnitab Rainer. "Vahel olen muidugi sunnitud töökõnesid tegema autost ka siis, kui lapsed on tagaistmel ning laulavad mõnuga ja kõvasti. Lisaks kolisin madratsiga poiste toa põrandale, muidu kippusid nad pärast