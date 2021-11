Õnneks pole mul kodus kolme sadisti. Või võib-olla on ka, aga nad on ühtlasi minu lapsed. Sellistel hetkedel, kui nad jupp-jupi haaval meie maja algosadeks laiali lammutavad, tekib küsimus, kas minu vanemad pidid ka selliste asjadega silmitsi seisma, ja loomulikult on vastus ei. Mina olin vägagi eeskujulik laps ja nägin väga palju vaeva, et mu pahandused välja ei tuleks. Mu vanemad ei tea siiani, kui mitu korda me kodu on napilt maha põlenud