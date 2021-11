Ränka koolikiusamist ja koduvägivalda kogenud noormehe pihtimus: lukustasin end tuppa, et ema ei saaks mind kättejuhtuvate esemetega peksta

Aigar on pärit Tallinna lähedalt. Ema kasvatas teda üksi ning oma isast ei tea poiss siiani muud, kui et too polnud pärit Eestist. Tänaseks 27-aastase noormehe vägivalda ja täiskasvanute sõltuvusprobleeme tulvil lapsepõlv möödus koolikiusamise ja pidevate ähvarduste saatel. "Ema hirmutas mind väiksest peale, et kui sa hästi ei käitu, viib lastekaitse su lastekodusse!" meenutab Aigar ema manipulatsioonivõtteid.

Toimetas Anne Soosalu Silja Oja, sotsiaalkindlustusamet 17