Aega napib, et perega üheskoos midagi ette võtta? Siin on 8 nippi, et pereelu harmoonilisem oleks

1. Tasakaalustage töö- ja koduelu.

Tänapäeva ühiskonnas on järjest enam ühildada töö- ja pereelu, sest elutempo on kiire ning arved vajavad maksmist. Ometigi nõuavad ka lapsed aega ja energiat. Nii võibki see vanemate jaoks olla paras väljakutse. Oluline on leida endale sobiv töökoht, mis ei sea pereelu ohtu, nii tunned, et sul on kontroll oma elu üle, mitte et töö kontrollib sinu elu. Kui tunned, et liiga palju aega ja energiat kulub tööle, vaata üle oma tööaeg ning väldi õhtuti kodus töötamist.

2. Tee suhted endaga korda.

Vanemad panustavad tihtipeale kogu oma aja selleks, et muuta õnnelikuks abikaasa või lapsed. Tegelikult võiks alustada iseendast, sest kui teie pole õnnelikud, tunnetavad seda ka teised pereliikmed. Tunnista, millised on sinu vajadused ja võta teadlikult aega, et tegeleda nende asjadega, mis ka sind õnnelikuks teevad. See ei pea olema midagi suurt ja aega röövivat, piisab vaid 10 minutist enda ajast, et tunda end paremini.

3. Seadke vanematena mõistlikud piirid.

Loome tihtipeale lastele liiga rangeid piire, et kaitsta lapsi ohu eest. Oluline on selgitada lastele, miks piirid on vajalikud ja milleks need on head. Lapsed võivad muutuda trotslikuks, kui palume neil juhiseid järgida või käsime midagi teha. Kui lastele anda mõistlikud selgitused ja neile muutuvad piirid arusaadavaks, jääb ära ka liigne trots ja pahameel.

5. Suhelge omavahel.

Selleks, et kõik üksteist peres mõistaksid, on oluline suhelda omavahel, seda nii rasketel kui ka kergetel hetkedel. Lastel on sageli raske oma tundeid sõnadesse panna ja nende jaoks piisab teadmisest, et vanemad kuulavad neid. Rääkige nendega kõigest, mitte ainult probleemidest, vaid ka igapäevaelust. Kui lapsed tunnevad end kaasatuna teie tegemistesse, mõistavad nad, et nende arvamus on teie jaoks oluline.

6. Veetke perega ühiselt kvaliteetaega.