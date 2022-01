Võrdlemine on kurja juur, mida on meil palju nii ühiskonnas kui koolisüsteemis ja ega seda päris välja juurida ei saa, aga saab paremuse poole minna. Näiteks on levinud laitev võrdlus, kui öeldakse „su õde paneb nii kiiresti riidesse ja sinu järgi peame kogu aeg ootama“. See tekitab lapses tunnet, et ta ei saa hakkama ja õde on parem. Tal tegelikult puudub motivatsioon sellega tegeleda, sest kui sa kogu aeg ütled talle, et ta ei saa hakkama, siis ta lõpuks ei saagi sellega hakkama ja ei hakka üldse proovimagi.