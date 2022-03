Keskmine, aga mitte keskpärane

Psühholoogiahuvilised teavad terminit keskmise lapse sündroom. Austria psühholoog Alfred Adler töötas välja teooria sünnijärjekorra tähtsusest isiksuse arengule. Selle järgi on vanim laps peres autoritaarseim, tundes end kõikvõimsana tänu vanemate suurtele ootustele. Pesamuna saab hellust teistest enam. Keskmine pälvib tähelepanu kõige vähem, mis avaldub ta trotslikus loomuses.

Kas aga alati? USA psühholoogiaõppejõud Catherine Salmon ja Katrin Schumann väidavad oma raamatus “Keskmiste laste salajõud”, et keskmistel on hoopis maailma edasi viiv roll. Nad on ambitsioonikad, kuid lihtsalt teistel aladel kui esiklapsed. Sageli keskenduvad nad teemadele-probleemidele, mis on seotud õigluse ja aususega. Kui esiklastele on tähtis võim, siis neile konfliktilahendus.

Kuidas näevad oma keskmiste laste rolli vanemad ise?