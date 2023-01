Sõltuvusega ema pisarais pihtimus: kui lapsed on kodus, siis joon veini kohvitassist. Ma ei suuda lõpetada...

Kuidas jõuab sellisesse kohta üks naine, kes töötab vastutusrikkal töökohal, on iga seltskonna hing ja kahe võrratu tütre ema? Naine tõdeb, et kõrvaltvaataja ei oskaks aimatagi, milliste deemonitega ta igapäevaselt maadleb. Isegi abikaasa ei tea, ainult aimab ilmselt.

Viimasel ajal on Dagmar hakanud mõtlema ka sellele, kuidas lapsed teda näevad. Kas nad tajuvad seda, et ema on nendega, aga samas mitte päris? Ja peamine: mis saab siis kui kui lastega juhtuks kodus õnnetus, mida ta ei suudaks ära hoida, sest refleksid on joobeastme tõttu aeglustunud. „Ma mõtlen nendele asjadele iga õhtu magama minnes. Luban endale, et homme võtan ainult ühe klaasi tööpäeva lõpus. Ja siis mängin lastega, olen nende jaoks päriselt olemas. Olen nende jaoks parem. Ja siis tuleb homne ja..."