KRISTIINA BLOGI | Kas väikelastega on parem elada maal või linnas?

Aeg-ajalt tuleb lastega ikka Tallinnas käia, olgu siis arsti juures, loomaaias või kellegi sünnipäeval. On päris naljakas jälgida, millise vaimustuse ja õhinaga osutavad nende pisikesed sõrmed trollide, trammide ja rongide peale. „Vaata, emme, kui naljakas buss!“ hüüdis Frida esimest korda üle pika aja jälle trolli nähes. Trammide ja rongide segi ajamist on samuti ette tulnud. Kõnniteedele vedelema jäetud tõukerattad aga tekitasid temas erilist ärevust ja ta uuris murelikult, et kes ometi on oma tõuksi maha unustanud.

Suurlinna hirmutav liiklus

Suurtes kaubanduskeskustes oleme lastega käinud ainult mõned üksikud korrad ja need kõik on kulgenud aegluubis edasi liikudes, sest iga poe vaateakna väljapanek on vaja ju detailselt üle vaadata. Minu silmad on ostukeskuste peadpööritava kirjususega harjunud, aga minu laps mitte – on selgelt näha, kuidas taoline keskkond teda stimuleerib ja mõnevõrra isegi hirmutab. Samas oskab ta küsida küsimusi, mida tahaks mõnikord isegi esitada, näiteks „Miks siin igas poes erinev muusika on ja miks see nii vali peab olema?“

Üks asi, mille pärast ma lastega linnas käies ise muretsen, on liiklus ja nende võimekus linnaliiklusega arvestada. Mitte, et ma lasteaialapsi omapead kesklinna tänavatele mängima saadaksin, aga näiteks mõnda suuremat magistrali ületades olen ma tundnud tõelist ärevust, seistes näiteks ohutussaarel (kui irooniline nimetus niivõrd ohtlikule asjale!), tütre käsi enda omasse surutud, ja ahmides tolmusegust õhku, mida poole meetri kauguselt mööda kihutavad autod mulle näkku paiskavad. Olen kuulnud rohkem kui ühel korral lugusid väikelastest, kes mingil põhjusel vanema käest lahti rebivad ja sõiduteele astuvad...

Maal elamise plussid ja miinused