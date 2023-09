Hakkad lapsele esimest nutitelefoni ostma? Järgi neid nõuandeid, et valik saaks õige

Jättes kõrvale kõikvõimalikud ohud ja komistuskohad, on nutitelefon tegelikult lapsevanemale heaks lapsega suhtlemise vahendiks. Erinevate rakenduste kaudu on võimalik hoida pilku peal mitte üksnes hinnetel, vaid ka sellel, kas võsuke jõuab õigel ajal kooli, huviringidesse ja koju. Muretsemist nende asjade pärast jääb kindlasti vähemaks. Seetõttu võiks esimesel telefonil olla sama operatsioonisüsteem kui ema-isa telefonil. See võimaldab luua perel lihtsamini ühise nutimaailma, milles on kergem ja turvalisem toimetada.

Vali käe järgi

Oma vana telefoni lapsele andmine võib küll rahalises mõttes olla hea plaan, kuid sageli see ei toimi. Telefoni hakkavad kasutama palju väiksemad käed kui täiskasvanul. Suure ekraaniga nutitelefon võib tunduda äge, kuid lapse jaoks ei pruugi see kasutusmugavuse poolest olla just kõige praktilisem lähenemine. Liiga suur telefon kukub tihti maha – suvel sageli murule, aga kodus WC kahhelpõrandale või maandub trepiastmetele. Mugava suurusega mobiiliga, mis mahub ka hõlpsamini taskusse, on lood teised. Rohkem tasub pöörata tähelepanu ekraani laiusele.

Kuna puudub igasugune garantii, et telefon jääb kooliaasta lõpuni terveks, võiks esimene nutitelefon olla keskmise hinnaga. Odavamate telefonide funktsionaalsusest, mis ei erine just palju kallimate omadest, piisab lapsele küll.

Kaitse telefoni, palju suudad

Mobiilid elavad lastega sama tormilist elu. Õnneks saab telefoni kaitsta mitmel moel. Kindlasti tuleks paigaldada ekraanile kaitseklaas ja ümbris. Viimaseid on palju erinevaid ja paraku on nii, et mida tõhusam ümbris valida, seda ebamugavam on telefoni kasutada. Just seetõttu pole märkmikku meenutavad ümbrised just kõige populaarsemad. Turvalisemad aga kindlasti, sest kaanega kaetud ekraan ei saa niipalju kotis kriimustada ja võtab olulise osa enda kanda löögist, mille seade saab nii-öelda näoli maha kukkudes.

Reeglid paika