Taavi Paomets: emad kuulevad lapse nuttu ka teise maailma otsa, mina isana tavaliselt mitte

Mis on su lemmikasi isaks oleku juures?

See, et rasked hetked lähevad kiiresti meelest. (Jääb mõtlema.) Ma tahtsin üsna noorelt isaks saada. Unistasin, et saan läbi lapse silmade taas maailma avastada. Kui ma Demiga rabas või kusagil mujal looduses käin, siis püüan leida koos temaga maailma väikesi võlusid. Avastan läbi tema uuesti erinevaid asju, näiteks sügis­lehtede värve või sipelgapesa.

Aga mis on kõige tüütum?

Tobe on see, et kui emme on kodus, siis issi on järjekorras mingi… kolmas. Mul on ka kasutütar Mia, 14aastane. Hiljuti käis mu naine reisil ja olin kahe lapsega kodus. Selle aja jooksul