Koolitõrge. Kasvav mure, millest vanemad ei julge rääkida

Liis küsis pojalt, kas midagi on koolis juhtunud. „Ma ei saa rääkida, sest ma kardan peksa saada,“ ütles poeg talle. Ema kinnitas Sebastianile, et on tema jaoks olemas ja iga kell aitamas. Lõpuks poeg avanes ja oli nõus emale rääkima, mis oli juhtunud. „Ta muutus väga emotsionaalseks ning ütles, et koolis lükatakse ja kiusatakse teda. Kuna Sebastian riietus teisiti, hakati teda narrima, öeldi halvasti tema välimuse ja juuste kohta,“ muutub Liis kurvaks.