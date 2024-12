Kuidas selgitada lapsele, miks sõber sai mitu suurt kinki ja tema vaid ühe väikse? Karmen Maikalu: palju sõltub sellest, millist eeskuju annavad lastele vanemad

Aita lapsel tundeid väljendada

Kui laps tunneb pettumust, on oluline anda talle ruumi oma tundeid jagada. Kinnita talle, et tema emotsioonid on mõistetavad ja lubatud. Võid öelda: „Ma saan aru, et sa oled kurb ja segaduses. On tõesti raske, kui tundub, et teised saavad rohkem.“ Lapse tundeid aktsepteerides ja tema jaoks olemas olles võid juba ainuüksi sellega tema muret leevendada.

Kui laps võrdleb end teistega, on vanema ülesanne kinnitada, et tema väärtus ei sõltu kunagi sellest, kui palju või kui suuri kingitusi ta sai. „Kingitused ei näita, kui tähtis sa oled. Sa oled väga eriline ja armastatud ning see on palju olulisem kui ükski kingitus,“ võiks öelda. Lapse enesekindluse toetamine aitab tal mõista, et tema väärtus ei olene välistest asjadest.

Jõuluvana maagia

Võid rääkida lapsele, et Jõuluvana peab oma kingikoti sisu jagama miljonite laste vahel üle kogu maailma. See tähendab, et kõik kingitused ei saa olla ühesugused. Võid kasutada muinasjutulisi seletusi, et muuta see lugu lapse jaoks mõistetavamaks ja säilitada tema usk Jõuluvana maagiasse: „Jõuluvana kott on maagiline ja vahel täitub see erinevate asjadega. Mõni kingitus on suurem, mõni väiksem, aga iga asi, mis sealt tuleb, on täis armastust ja hoolimist.“ Sellised seletused võivad aidata lapsel aktsepteerida kingituste erinevust, ilma et ta tunneks end halvasti.

Rõõm perest ja teiste aitamisest

Lõpuks on oluline meenutada, et kingitused on vaid väike osa jõuludest. Tähtsaim on aeg, mida saame veeta pere ja sõpradega ning jagada teistega rõõmu ja armastust. Selgita lapsele: „Jõulude suurim rõõm on olla koos perega ja tunda armastust. Kingitused on toredad, aga kõige rohkem loeb see, et me oleme üksteise jaoks olemas.“ Võid ka öelda, et jõulude ajal tähistatakse Jeesuse sündi ning ka see räägib meile armastusest ja andmisest, pere koosolemisest ja üksteise toetamisest.