Ursula Ratasepp: esimeste lastega olin kaisusmagamise entusiast. Nüüd võiksin teha pika nimekirja kõigest, mida koos magamine EI kaitse

Kuulutasin kaisusmagamist veendunult; imestasin, et alternatiive üldse eksisteerib. Praegu, neli last ja 16 aastat hiljem, võiksin teha pika nimekirja kõigest, mida koosmagamine EI kaitse. Noh, näiteks vaimset tervist, füüsilist tervist, suhteid, mida veel. Ja kohe kindlasti on üks asi, mida see EI kaitse – ema und