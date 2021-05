10 õnneliku pereelu saladust, mis argirutiinis ununema kipuvad!

Jah, teie kaks olete eespool lapsi ja majapidamist. Kõigepealt olete mees ja naine ja alles siis isa ja ema. Teie olete pere selgroog ja see peab olema sirge ja tugev. Selgroo tervisele mõjub näiteks hästi, kui oma kaaslast iga päev koduuksel suudled! (Proovi seda ja sa näed, et kodu lööb juba paari päeva pärast ka ilma koristamata särama.)

2. Ära kirjuta oma mehele ette, kuidas ta peaks lastega aega veetma

Tähtis on, et nad üldse koos aega veedavad. Jah, mängimine koos isaga on mõnikord ohtlikum ja mitte nii tervislikke toitumisviise sisaldav, kuid nende kahe aeg on nende kahe aeg. See on vajalik teile kõigile, sest pole parimat viisi näidata oma mehele, et usaldad ja armastad teda, kui näidata, et usaldad tema valikuid ja hoida oma keel õigel ajal hammaste taga.

3. Lihtsalt ütle "Jah!"

Uuringud näitavad, et üksteisele jaatavaid sõnumeid saatvad paarid on õnnelikumad. Ütle tema seisukohtade nendele punktidele, mis sulle meeldivad rohkem "Jah" ja kritiseeri vähem neid, mis sulle ei meeldi. Ütle tihedamini: "Jah, see on huvitav mõte," aga ka: "Jah, sellest teemast tasub rääkida!"

4. Looge ühisrinne

Sa võtsid ta ju oma kaaslaseks sellepärast, et temaga koos edasi liikuda, mitte selleks, et teda igal võimalusel maha teha ja tema seisukohti ümber lükata. Igapäevases elus on teil aga ühisrindest kõige rohkem kasu lastega suhtlemisel. See hoiab ära selle, et üks vanem lubab ja teine keelab, lapsed manipuleerivad sellisel juhul mõlemaga ning ka mõlemad vanemad tunnevad, et teine õõnestab teda.

5. Olge tegusad

Ühised rattasõidud, mere ääres käimised ja ka lihtsad jalutuskäigud ja looduses koos perega matkamised tagavad nii hea tervise, kui rõõmsa meele koosveedetud ajast. Ja rõõmsad inimesed ju ei ründa oma kaaslast ega ka suhet.

6. Ära seksi unusta