Kolm kuud pärast sünnitust taas lapseootel | Ema: hormoonid olid sassis. Nutsin alguses väga palju, nii raske oli

Rakverest pärit Anette unistas ammu, et kui esiklaps Mirko (6) sai viis aastat üksikuna kasvada, siis järgmised kaks last võiksid sündida lähestikku. Seda, et pisikese Remy (1,5) kõrvalt naine aga juba kolmandal kuul rasestub, nad elukaaslase Taivoga ette näha ei osanud ja sugugi valmis ka selleks ja kõigeks kaasnevaks ei olnud.

Nii pidi Anette raseduse alguskuudel kokku kraapima kõik oma jõuvarud, et kehva enesetunde kiuste olla olemas oma kahele lapsele. “Nutsin raseduse alguses väga palju, nii raske oli!” mäletab ta ja räägib avameelselt, mis tunne oli imiku kõrvalt rase olla ja kuidas ise beebi veel uue beebi lisandumise ka vastu võttis.

Ka Sandra räägib, kuidas tema vaid viiekuuse tütre kõrvalt uue rasedusuudise vastu võttis ning millised järelandmised ja kohanemisväljakutsed on ületada tulnud