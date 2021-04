Teeks taimetoitu, aga ideid napib? Parandame selle vea!

Mulle tundub, et tulevikus sööme liha aina vähem ja vähem. Teismelised on juba paljud taimetoitlased. Kõik on väga teadlikud, mis on tervislik ja mis kasulik. Samas kuulen nende vanemate suust vahel ohet: “Ma teeks küll taimetoitu, aga ideid napib.” Niisiis, mõned minu laste lemmikud on teie ees.