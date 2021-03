Üksikvanemast hoolduspere ema: teised õppisid tähti, aga meie hambapesu, sest isa juures polnud tal hambaharjagi

Ma ei tunneta, et ma ei saaks temaga kodus hakkama, pigem tekivad probleemid koolikeskkonnas. Vaatamata sellele, et ta on avatud ja sõbralik laps, on tal keskendumis- ja kohanemisraskused, sest tema sotsiaalsed oskused on puudulikud. Ta ärritub kergesti ega oska konflikte lahendada, sest mitte keegi pole talle seda oskust maast madalast õpetanud. Ühe aastaga ei tee ära seda tööd, mis on eelneva kuue aasta jooksul tegemata jäetud.

Olen veendunud, et lapse kujunemisel on keskkond määravam kui geenid. Oliver on ülinutikas, väga lahtise pea ja tehnilise taibuga laps. Vaatamata oma segasele minevikule on ta väga viisakas poiss, kes avab autoukse ja ütleb: „Daamid ees!“

Mind üllatas see, et ta ei suhelnud pärast minu juurde kolimist enam üldse oma isaga. See tähendab, et isa ei suhelnud enam temaga. Mõtlesin, et laps hakkab nädalavahetustel isa juures käima ja minul on siis pisut vaba aega iseenda jaoks. Kujutasin ette, mida kõike ma siis teen, aga seda ei juhtunud. Ta on käinud selle aasta jooksul, mil ta minuga on elanud, oma isa juures ainult ühe korra. Sealtki helistas ta mu emale – minu number ei olnud tal peas – ja ütles rõõmsalt, et tead, vanaema, emme tuleb mulle homme järele! Kartsin, millise meeleoluga ta isa juurest ära tuleb – äkki on kurb või vihane. Aga laps tuli mulle vastu ja ütles lihtsalt, et lähme nüüd koju.