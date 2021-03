Kuidas hingamisega suhteid parandada? Terapeut annab nõu: hinga sisse ja soovi endale seda, mida vajad

Monika sõnab, et heade suhete aluseks on avatud suhtlemine, üksteise mõistmine ja toetus. Sisemise rahu ja õnnetunde loomiseks on oluline osa isiklike vajaduste rahuldamisel. Oma aeg on üks isiklikest vajadustest, mida sageli kahjuks endale ei lubata. Arvatakse, et kõik muu on tähtsam, kui aeg endale. See viib sisemise konfliktini, meeleolu languse, stressi või läbipõlemiseni. Kõik, mis toimub ühe pereliikmega, mõjutab ka peres teisi. Omavahelised pinged on takistuseks üksteise mõistmisel. Pinged aga omakorda nõrgendavad

immuunsüsteemi ja teeb vastuvõtlikumaks haigustele. Selleks, et kodus oleks hea õhkkond, pereliikmete vahel oleks harmoonia, säiliks rahulik meel, peab võtma endale oma aega ja samuti ka mõistma, kui oluline on, et seda saaksid teha ka teised pereliikmed. Toetavas keskkonnas on vähem pingeid ja stressi. See aitab paremini toime tulla praegusel keerulisel ajal. Omavaheline avatud suhtlemine aitab paljudel probleemidel laheneda. Oskus piire seada ja ise enda jaoks valikuid teha on väljakutse paljudele. Mida rohkem seda teha, seda enam

võib märgata, et oma aja võtmine ei olegi enam probleem. Suurematele lastele tuleks samuti selgitada, miks oma aega vaja on. Väiksemate laste puhul tuleks oma aja võtmiseks organiseerida nii, et lapsed sellel ajal hoitud oleksid.