Sünnitusmaja: raseduse ajal vaktsineerides saab beebi läbi platsenta ja pärast rinnapiimast koroonahaiguse vastaseid antikehi

2. Rasedate Covid-19-vastase vaktsineerimise kohta on veel vähe andmeid, kuid need on pidevalt täienemas. Loomkatsed ja senised andmed ei ole näidanud kahjulikku toimet rasedusele, lootele ega sünnitusele.

3. Kui rasedal on mõni kaasuv haigus, mille tõttu võib olla suur risk Covid-19 haiguse raskeks kuluks, või on tegemist eesliinitöötajaga, kelle nakatumisrisk on suur, võiks otsustada vaktsineerimise kasuks. Eelnevalt on kindlasti vajalik raseda individuaalne nõustamine tervishoiutöötaja poolt.