Noorsootöötaja: kui noor lõpetab kooli ära ja on elus, siis vahel on see minu jaoks juba suur töövõit

Noorsootöötajad räägivad sellest, et erinevalt üldlevinud arvamusest ei ole noorsootöö ainult probleemsete noorte jaoks. Suur osa noorsootööst toimub noortekeskustes, kuhu on oodatud kõik noored. „Noortekeskuses ei ole laps kunagi niisama. Seal algab kohe pihta mingi protsess – sotsialiseerumine, mitteformaalne õpe, nõustamine.

Noorsootöötaja abil saab leida vastuseid oma küsimustele,“ räägib Sõrmus. Lisaks toimuvad noortekeskustes spordi- ja muusikaüritused. „Mina kutsun seda huvialadegusteerimiseks. Noor saab proovida erinevaid huvialasid tasuta või väga väikse tasu eest, et teada saada, mis talle meeldib ja mis mitte. Ka see on väärtuslik teadmine, kui ta mõistab, et teda see valdkond ei huvita, siis saab juba sealt edasi vaadata,“ märgib Sõrmus.