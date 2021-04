Kodukool | Ema ja õpetaja: lasteaialapsega keemiat õpetada ju ei saa!

See segab väga palju mind ennast kui ka kõiki õpilasi, kes õppida püüaks. Samuti ei ole lasteaialaps veel piisavalt suur, et saaks ta kuueks tunniks päevas teise tuppa üksi jätta, sest ta lihtsalt ei püsiks seal nii kaua. Vähemalt mitte nendel tundidel, kui minul seda vaja oleks.

Õnneks lasteaed on mõistev meil - saadeti vaid paar kirja, kus teavitati algavast soovitusest laps koju jätta ning muu jätkub meil tavapäraselt. Inimlikus mõttes saavadki aru ja ütlevadki, et on täiesti loomulik, et mul pole võimalik oma last koju jätta.