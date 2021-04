Kodukool | Tiina lugu: kolmest pojast keskmise õppe kohta võiks öelda ilustamata – täielik p*rse!

3. klassi distantsõpe on suurepärane. Videotunde on päevas kolm - üldjuhul need on kõik üks aine ja tunni pikkus umbes 35 minutit. Lapsed õpivad koos, vajadusel õpetaja seletab uuesti. Õppimised e-koolis kirjas kenasti ka. Kui märkamata midagi jääb, siis õpetaja paneb teate e-kooli või kirjutab mulle kui emale. Tööde esitamisega ei ole mingit kindlat kellaaega märgitud, pigem annab õpetaja aega kaks päeva töö esitamiseks. Kõik on täiskasvanutasemel ja väga lapsi arvestav. Ja siinjuures on tegemist vanema õpetajaga.

5. klass

Selle kohta võiks öelda aga ilustamata, et täielik p*rse! Vabandust ropendamise eest, kuid muud olukorra kirjeldamiseks ei oska ütelda. Jah, mu poeg ei ole üliviks ja ääretult tubli oivik, kuid ta on inimene. Tavaliselt olid ta hinded kolmed-nelja-viied, üksikud kahed ja neidki pigem sellest, et ise töid päevikusse ei kirjutanud ja õpetaja jättis e-kooli märkimata.

Tänane distantsõpe on aga kujundanud lapsele arvamuse, et õpetaja kiusab ja norib teda, ei aita, õiendab ja möliseb. Igal teismelisel on raskeid aegu, kuid õpetaja on tõeline perfektsionist. Kas aga perfektsionist sobib algklasside õpetajaks just...?

Kirjeldan teile olukorda: kui veebruaris distantsõppele jäädi, algasid tunnid video teel kell 8. Iga jumala päev. Tund kestis nagu kooliski 45 minutit, vahetund 10 ja siis jätkusid tunnid. Ja niimoodi 6, vahel lausa 7 tundi järjest. Täpselt nagu iga päevane kool ja tunniplaan ette näeb. Nüüd mõned nädalad on tunnid alanud õnneks kell 9.

Tunni eeskirjad on, et laps istub tunnis ja kaamera peab olema sisse lülitatud. Kui sul on kaamera välja lülitatud, saad heal juhul lihtsalt terve klassi ees tänitada, aga võib juhtuda, et on ka märkus e-koolis. Märkused saab ka selle eest, et õpilane hilineb tundi. Kui tunnid algavad täistundidel, siis näiteks 9:01 tuleb esimene märkus: miks kaamera ei tööta, 9:02 miks hilined tundi....