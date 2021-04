Kodukool | 11 pereliiget, 7 last ja ema kirjeldus: viies keskkonnas tuleb asju saata, aga vanematel pole mingeid juhtlõngu, kuidas neis toimetada

Samal ajal kui nemad e-tundides on, teen mina väiksemaga toimetusi ja aitan paralleelselt koolilaste õppimisega, kui keegi ei saa millestki aru või on muud probleemid. Kui videotund on läbi, siis teeme kodused koolitööd ja kohustuslikud meisterdamised ja joonistamised. Samal ajal on vaja teha ka ülejäänud perele söök, koristada toad ja pesta pesud.

Aga jah, ei saa unustada, et kahel algklassi lapsel on viis erinevat keskkonda, kuhu asju saata, laadida või salvestada. Endalgi meil on siin veel palju õppida. Kahjuks on suureks miinuseks on see, et vanematele ei jagatud distantsõppe alguses mingeid juhtlõngasid, kuidas neid asju saata ja keskkondades toimetada. Mina isiklikult olen arvutivõõras ja ka pidanud palju uut õppima, et lapsi üldse oskaks aidata.