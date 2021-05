NIPINURK | Kink ei pea olema kallis, vaid kalli südamest: meisterdage emadepäevaks vahvad ehted

VAATA KA: Pere ja Kodu mainumbris | Väikse Kirke hoiatav lugu: eluohtlikud magnetmänguasjad võivad teha alla neelamisel soolestikust sõelapõhja

Mitte kunagi ei ole tähtis kingi hind, vaid selle läbimõeldus ja mõte! Just see võiks olla moto, millega suunata ka lapsed emale vahvaid ehteid kingiks meisterdama. Enamikes käsitööpoodides on kõik vajalik mugavalt leitav ning üks vihmasem õhtu saab vahvalt mööda.

Mitte miski ei keela ka kinke koos emaga meisterdada ja miks mitte emal ka oma lastele, tänu kellele ta ema on. Samal ajal on vahva ka arutleda, mis ema lemmikud lilled, kujundid või värvidki on ja rääkida lihtsatest rõõmudest, meelespidamise olulisusest ja isetegemise rõõmust.

Enne meisterdama asumist kata laud näiteks küpsetuspaberiga. Et lastel oleks mugav meisterdada, teibi see paberteibiga laua külge. Varu laua juurde ka niiskeid salvrätikuid, et lapsed saaks vahepeal käsi puhastada, sest värviline polümeersavi annab värvi ja üks värv võib määrida teist.