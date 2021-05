Kristel Kruustük: ka mina tunnen vahel, justkui peaksin vastutama laste eest rohkem kui Marko, aga see pole nii

VAATA KA: Pere ja Kodu mainumbris | Väikse Kirke hoiatav lugu: eluohtlikud magnetmänguasjad võivad teha alla neelamisel soolestikust sõelapõhja

Kristel on võtnud südameasjaks inspireerida naisi tegelema IT ja ettevõtlusega, olema finantsiliselt iseseisvad ja jagama lastekasvatust partneriga võrdselt. Ta räägib intrevjuu jooksul ühtviisi südamlikult nii oma lastest, emadussüümest, mida ta nendega seoses aeg-ajalt tunneb, kui ka IT-valdkonnast. Muuhulgas annab ta väga kasulikke rahanõuandeid Eesti naistele ja räägib sellestki, kuidas ta juba täna laste tulevikule mõtleb ja selle kindlustamise nimel tegutseb.

Kristel usub, et naiste jõudmine ettevõtlusesse ei ole äärmiselt vajalik mitte ainult naistele, vaid kogu ühiskonnale. “Kui naised hakkavad genereerima oma perspektiivist lähtuvaid ideid, võib saabuda järgmine majanduskasv. Väga suur osa maailmast meie ümber on disainitud ju meeste järgi."

Kui Kristel IT Kolledžisse õppima asus, ei osanud ta ettegi kujutada, et kusagil on mingi ebavõrdsus ja klaaslagi. Ta mõtles, et lihtsalt võtad asja kätte ja teed ära. Aga peagi nägi tänaseks Eesti noorim naismiljonär, et nii lihtne see naistel pole....