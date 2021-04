Ema pihtimus: ma arvan, et aasta jooksul on olnud kokku umbes 10 päeva, kus ma klaasikestki pole võtnud

"See kõik algas eelmisel kevadel, kui ma avastasin selles uues pöörases olukoras, et olen pidevalt 14-16 tundi päevas arvuti taga olnud, terve selle aja oma lapsi tõrjunud lausetega "ära sega", "võta ise" ja "jäta mind rahule". Tundsin end kohutavalt. Ilusate ilmadega õhtul aias viimastele kirjadele vastates tundsin, et tahaks kuidagi tööpäeva lõppenuks kuulutada, lastega tegeleda ja midagigi oma päevas nautida. Ja nautisin grillimise kõrvale ikka õlut või kaht."

"See pudeliavanemise "tšhhh" on justkui kontoriukse sulgumise asemel mulle," ütleb Merle veidikese häbiga ja selgitab, miks see harjumus aina hoogu kogus ning tänini lõppenud ei ole...