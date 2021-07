Nõukaaegsesse majja peidetud balilik paradiis: olime ikka päris hullud, et selle ette võtsime

Keeruline on ette kujutada, et keegi võiks linna­melu seest maale kolides valida uueks elu­paigaks nõukaaegse ahjuküttega korter­elamu. Anna-Liisa, Timo ja Mila aga just seda tegid ning on otsusega ääretult rahul.