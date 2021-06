Pereterapeut: need on 8 soovitust, et suhe püsiks pärast laste sündi õnnelik

Pereterapeut Algi Samm ütleb, et ka uuringute järgi on paarisuhete üks suurim väljakutse laste sünd. Sagedaseks põhjuseks on, et väikelaste vanemad kipuvad ära unustama mehe-naise liidule pühendumise ja toimivad koos ainult vanematena kohustusi täites. Kuidas vältida suhte karile jooksmist?