Psühhoterapeut annab nõu, kuidas muuta lahutus laste jaoks valutumaks

Tema sõnul on lapsele parem, kui vanemad pärast lahutust omavahel ühenduses püsivad ja laps mõlema vanemaga regulaarselt edasi suhtleb. Kui sellega hakkama saate, on tunduvalt vähem tõenäoline, et lapses tõstab pead agressiivsus või depressiivsus.

Mis puutub lapse suhtesse eemal elava vanemaga, sujuvad ka siin suhted paremini, kui mõlemad vanemad selgelt ja positiivselt suhtlevad. Kui üks vanematest (tihti, kuid mitte alati, on see isa) pärast lahkuminekut eemale tõmbub, on tõenäolisem, et laps kannatab mure, viha, depressiooni või madala enesehinnangu käes. Just seetõttu on Inglismaal murettekitav, et veerand lastest, kelle vanemad lahku lähevad, lõpetavad isaga suhtlemise juba kolm aastat pärast seda sündmust.

Mida teha, kui endise kaaslasega läbi saada ei ole kuidagi võimalik?

Perry nendib, et alati pole võimalik endise kaaslasega läbi saada. Ta jagab lugu 6-aastase Noah emast. Ta oli Noah isa Jamesiga viis aastat suhtes. Nad elasid tihti eri riikides ega nimetanud end otseselt paariks, kuid koos aega veetes nautisid nad teineteise seltskonda. “Nende lugu võib küll ekstreemsena kõlada, kuid sellest loost on õppida kõigil, kel kunagi lastekasvatamises on lahkarvamusi tekkinud,” toob Perry näiteks.

“Kui Mel rasedaks jäi, eeldas James, et naine teeb aborti. Saanud teada, et nii see ei lähe, oli ta maruvihane ja püüdis naisega kontakti katkestada. Nüüd tasub ta vaid minimaalsete kulude eest ja nõustus sellegagi vaid pärast piinlikku isadustesti protseduuri. Ta ei taha Noah’ga mingisugust tegemist teha,” räägib Perry. “Kui vestlen selliste inimesteaga nagu James, ütlevad nad, et neile meeldib elu just niisugusena, nagu see parasjagu on. Neid ähvardab ja hirmutab mõte muudatustest, mis võivad kaasneda puhtalt neist sõltuva lapse tähtsuse tunnistamisega.”