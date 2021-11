Marili peab Joãoga tutvumist suure juhuse tahteks. “Pärast seitset aastat Brasiilias, kus meil on oma pere, saan aru, mis mind siin võlub. Inimesed on siin soojad ja tundsin end kohe kodus. Võib-olla olin eelmises elus brasiillane.”

Suur pere on õnnistus

João perering on suur: tal on üheksa onu-tädi ja kolm õde-venda. Kui võimalik, saavad nad pühapäeviti kokku. Koos teevad nad lõunat ja naudivad elava vestluse saatel toitu. Kui laud koristatud, vaatavad telekat või tukuvad. Selline õdus äraolek kestab õhtuni, siis süüakse veel traditsioonilisi Brasiilia toite, nagu riisi, ube, liha ja salatit. Kõik peres on vahvad inimesed, armastavad kokata, poliitikast ja usust kõnelda. Vahepeal lähevad tülli ja vaidlevad tuliselt