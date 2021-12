"Jõulupühade eel tunnen enne perekondlikke koosviibimisi tohutut stressi," kurdab Gerli. "Mul on täiesti kõrini sellest, et sugulaste silmis olen ma tasuta lapsehoidmisteenus. Kallid lapsevanemad, see nali peab läbi saama!" põrutab ta.

"Ei, ma ei liialda. Ma jõuan vaevalt vanaema juures üleriided ära võtta, kui juba topitakse mulle sülle tädi või onu uusim ilmaime ja öeldakse kõrvalt: „no vaata, kui nunnu ta on, hoia veidi, tahaks ka vahepeal hinge tõmmata!” Sinna kõrvale käib alati vanaisa kommentaar: „Harjuta, harjuta!” Loomulikult ei pea sugulased paljuks ka oma teistele, juba suurematele lastele rõõmsalt teatada: „Minge ja mängige tädi