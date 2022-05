Meie lapsed ei saa enam vanaemale külla, sest sinna kolinud meheõde ei saa muidu puhata

Mõni aasta tagasi kirjutas vanaema oma maja, kus kasvasid üles mu mees ja ta õde, viimase nimele. Õde võttis maja putitamise enda õlule ja kõik oli justkui korras. Ema oli õnnelik, et saab oma majas edasi elada ja talle on tütre perest seltsi. Minu mees oli rahul, et ema ja maja eest kantakse hoolt.