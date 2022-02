Üks õnnetus teise otsa! Enneaegsete kaksikute ema Gerta: kui lapsel hingamisseisak tekkis, tundus, et kaotan ta oma käte vahel

Kui Gerta oli alles 2 lapse ema, avanes tal abikaasa Riivoga võimalus osta notariaalse järelmaksuga vana maja. Maja vajas küll kõvasti tööd, ent pere tundis kohe, et see on mõeldud just neile. "Oma maja ning suur krunt andis julgust juurde, et planeerida perre ka kolmandat last. Suur oli meie üllatus, kui selgus, et rõõmu on topelt ning meie perre lisandub korraga kaks pisikest ilmakodanikku. Me ei kahelnud kordagi, kas ja kuidas me hakkame saame, sest tiimitöö laste kasvatamisel oli olnud väga hea," kinnitab Gerta.

Rõõmu kahjuks pikaks polnud, sest arstid olid mures, et üks loode võib ära kukkuda. "Käisime iga nädal arstil, kord Tartus, kord Viljandis erakliinikus, lõpuks võtsin Valka tuttava ämmaemanda. Oli pikalt arusaamatu, kas tegu on ühe- või kahemunakaksikutega. Üks kaksikutest kippus mõõtudelt maha jääma ning see tekitas hirmu, kas tegu võib olla mõne tõsisema probleemiga. Pärast 20. nädalat selgus, et tegu on kahe erimunakaksikuga, mõlemad tüdrukud," meenutab ema.

Suve viimastel päevadel, kui beebide toa sisustamine oli täies hoos, algas sünnitus, kuigi oli alles liiga vara. "Mõni tund pärast kiirabiga haiglasse jõudmist tehti erakorraline keisrilõige. Järgmisel hetkel ärkasin ärkamistoas. Olin õnnelik, et valud olid kadunud, samas hing tahtis teadmatusest välja hüpata. Esimese ettejuhtuva õe käest uurisin, kuidas beebidega on. Vastuseks sain, et sündisid kaks beebitüdrukut kaaludega 946g ja 1120g, kes viidi lastekliiniku kolmanda astme