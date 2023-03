EKSPERIMENT | Kas kahe lapsega pereema suudab toidukuludelt kokku hoida ja püsida 10-eurose päevaeelarve juures?

Võtan eesmärgiks elada kaks nädalat nii, et pere toidu­raha on 10 eurot päevas. Eksperimendi alguses luban endale, et me ei telli õhtusööki koju ega käi väljas söömas, panen endale ka tööle karbiga lõuna kaasa ega osta tee pealt ühtegi kohvi ega koogikest.