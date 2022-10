Kaamera ees ropendamine ja seksimine on tavalised nagu õhtune hambapesu. Nende tõsielustaaridega kasvavad üles meie oma lapsed

Kõikides tõsielusaadetes on alkohol kesksel kohal. Mõnes saates on viinakuradil roll, mis tõukab noori kaheldavalt käituma. Teises on ta aga palju salakavalamas ning pigem glamuuri ja teatud elustiili esindavas rollis. Vaatame saateid, kus otsitakse kaaslast või näidatakse mingi sõpruskonna „päris elu“ - iga vähegi olulise hetke juurde käib alkohol. Nii kinnistabki see vaikselt tõdemust, et teatud jookide tarbimine on staatuseküsimus ja lahe.



Mõistagi ei loo produktsioonitiimid neid saateid 14-15-aastastele ega lähtu sellest, mida need alles kujuneva minapildiga noortega teha võivad. Ometi noored vaatavad neid ja nii on sellel žanril kindlale vanusegrupile oma reaalne mõju.