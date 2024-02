Kas kasuvanem ja bioloogiline vanem peaks lapsi võrdselt kasvatama? „Mehe laps naerab mulle näkku, kui temalt reeglite täitmist ootan...“

Kui aga valemisse lisanduvad veel ühisedki lapsed, võivad pinged hoopis eskaleeruda. Näiteks võib pesamuna olla segaduses, miks poolõdedele-vendadele kehtib oma teise vanema juures palju mõnusam reeglistik. Pere- ja paari­terapeut, Gordoni perekooli koolitaja Agne Vilt rahustab: „Igas peres tekib probleeme ja segaseid olukordi, mitte ainult kärgperes.“ Ometi lisab ta, et kuna kärgperes on rohkem osapooli, kellega arvestama peab, on koostöö tegemine eriti oluline.

Liina on juba ahastuse äärel ja kaalub elukaaslasest lahku­minekut, ehkki paari suhe on hea. Liinal on eelmisest kooselust kaks last – 8aastane Oliver ja 16aastane Isabella –, keda mees igati hoiab. Probleemiks on mehe 15aastane poeg Martin.