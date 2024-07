Ahastuses ema: mu lapsed kurdavad aina igavuse üle, tunnen, et pean suvel neid lõbustama. Kodukontoris töötada on võimatu

Igal aastal on suvise pereelu korraldamine tõeline peavalu, sel aastal kuidagi eriti keeruline. Tegelikult mul veab, sest töökoht võimaldab kodus töötamist, ometigi on see ajal, kui koolid ja lasteaiad on kinni, väga keeruline. Tihtipeale annan alla ja teen tööd hoopiski hilistundidel, kui kõik vaikne on. Meie peres kasvab kaks last: Triinu(5) ja Madis(9), üks neist on koolilaps, teine käib lasteaias. Triinul on terve juulikuu lasteaed kollektiivpuhkusel. Planeerisime sel aastal nii, et võtsime juulikuu alguses mehega koos kaks nädalat puhkust ja veetsime selle perega ühiselt Eestimaal ringi rännates. Teine pool juulikuust osutub aga väga keeruliseks: tugivõrgustiku meil pole, sest ühed vanavanemad on kaugel ja teistel on muud plaanid ning kedagi appi võtta pole. Kuigi olen seda meelt, et lastel peabki vahel olema igav, et nad paneksid oma pea tööle ja mõtleksid ise endale tegevust välja, kukub see lõpuks ikkagi välja nii, et terve päev nurisetakse igavuse üle ja käiakse muudkui külmkapi vahelt igavust peletamas. Iga päeva lõpuks olen nii väsinud lastega tülitsemisest ja vaidlemisest, olgugi, et neil on tegelikult palju tegevusi ja saavad ka terrassil õues olla. Tunnen, et see kaks nädalat kujuneb tõeliseks piinaks nii mulle, kui lastele. – Liisi