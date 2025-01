13aastane tüdruk võinuks vale tegutsemise korral surra. Ema: ma ei olnud kuulnudki, et purjus laps võib koomasse langeda...

Alkoholiga katsetamine on paraku teismeliste seas üsna tavaline. Tervise Arengu Instituudi mõne aasta taguse uuringu järgi on 13aastaste ja nooremate hulgas end alkoholist purju jäänud 11,9% noortest. Kui laps joobnuna koju tuleb, pole tänitamisest kasu, ehkki loomulikult tuleks temaga alkoholiga seotud ohtudest rääkida. Tähtsam on sel hetkel moraali lugemisest aga kindlaks tegemine, et lapse tervis ei ole ohus.